Idées loisirs Normandie du 28 octobre

Jusqu'à fin novembre le cinéma Lux à Caen poursuit les festivités autour de son 50ème anniversaire avec ce soir le ciné-concert autour du film Dracula de 1921 avec l'Ensemble de Basse-Normandie qui interprètera en direct la bande originale du film, un événement à retrouver demain au cinéma de Douvre la Délivrande.

Compétition d'Optimist samedi, dimanche et lundi pour les benjamins et minimes organisée par l'École de voile de Cherbourg.

Dimanche c'est le 6ème tour de la coupe de France de Football en Basse-Normandie, huit clubs sont encore engagés, avec les rencontres Ducey-Cherbourg, Dive-Avranches, Alençon face à Granville, Honfleur reçoit Bayeux, toutes les rencontres se dérouleront samedi et dimanche prochain.

Vire, son donjon, sa porte horloge et bien sûr son andouille connu tout autour de la planète, durant tout le week-end, l'hippodrome de Vire accueille la 22ème édition de la Foire à l'Andouille de Vire et Produits du Terroir. Plus d'une cinquantaine d'exposants accueilleront les visiteurs. De nombreux producteurs seront présents : véritables andouilles de Vire, produits cidricoles, tripes à la Mode de Caen...Ces différents produits normands seront également entourés de produits plus originaux comme ceux à base de sanglier ou de pigeon et d'autres produits plus classiques du terroir français.

Cette année le Pays Basque sera à l'honneur avec ses produits typiques.

Restons à Vire avec aujourd'hui la sortie du deuxième tome des mémoires de Michel Drucker où il parle longuement de son frère Jean créateur de la chaîne M6, ce second volet s'intitule « Rappelle-moi » il est disponible dès aujourd'hui dans les librairies.

Enfin de la musique samedi au sud de Caen avec la 8ème édition de Rockalies à St Martin de Fontenay qui met à l'honneur le rock mélodique des années 80 comme le joue Bon Jovi avec cette année Sinapse, Revenge, Fatal Smile et les danois de Pretty Maids pour leur unique date française, toutes les infos sur rockalies.com et vos invitations à gagner toute la journée sur Tendance Ouest.