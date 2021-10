Open de tennis de Rouen : les pros débarquent sur la terre battue

Le nouveau directeur du tournoi, Charles Roche, également joueur de haut-niveau, a introduit une nouveauté de taille : l’arrivée de joueurs professionnels ! Une performance rare pour un tournoi du circuit national (un degré inférieur aux tournois Future, Challenger ou ATP, sur le circuit international).



Chardy, Gicquel et Ouanna

La force de Charles Roche est d’avoir fait venir quatre joueurs pro a priori étrangers au circuit normand. Le directeur du tournoi explique ce petit exploit : “Je suis le 47e joueur français, j’ai un réseau de joueurs important, je connais la plupart des joueurs du top français, c’est forcément plus facile.”



La plus belle surprise de ce tournoi possède un coup droit dévastateur et un service surpuissant : elle se nomme Jérémy Chardy. Le joueur, 35e mondial, quart de finaliste 2013 à l’Open d’Australie et qui a tutoyé la Coupe Davis, a confirmé sa venue. “Je le connais parce que je l’ai joué l’année dernière. Il a adhéré au projet et nous avons réussi à trouver un terrain d’entente”, se réjouit Charles Roche.



Trois autres pros fouleront la terre battue haut-normande. Le vétéran Marc Gicquel, 37 ans et ancien 37e mondial, fait toujours partie du top 20 français. Josselin Ouanna, mémorable vainqueur de Marat Safin lors du Roland Garros 2009, tentera de retrouver son niveau passé. Enfin, Romain Jouan, 29 ans et 209e mondial à son apogée, complète le tableau après la défection de l’Eurois Olivier Patience.

Avec ces joueurs, l’Open de Rouen nouvelle version pourrait accoucher de deux demi-finales de très haut niveau. Tous à vos balles jaunes !



Pratique : du 18 octobre au 2 novembre, au Tennis Club de Rouen. Gratuit.