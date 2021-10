Rouen : La prairie Saint-Sever saccagée par les forains ?

Alors que la foire Saint-Romain devrait susciter joie et bonheur de la part des Rouennais et des forains, elle suscite plutôt l'indignation. En effet, certains forains semblent s'être installés sur la prairie Saint-Sever, inaugurée il y a seulement quatre mois.

"Les forains se sont installés sur les quais, comme d'habitude, mais en plus sur la partie nouvellement fleurie et boisée par les services de la ville, détruisant arbres et plantations, sans aucune intervention de la police ou des services municipaux concernés", s'indigne Michel Delesques, citoyen rouennais.

Et il n'est pas le seul. Le groupe des élus Décidons Rouen est également scandalisé. "Cet espace public de grande qualité (qui a coûté 4 millions d’€), d'ores et déjà salué et adopté par tous comme un lieu de repos et de balade par un très grand nombre de nos concitoyens, est aujourd'hui occupé par des camions et des manèges ; ce qui entraîne des dégâts inacceptables sur un lieu inauguré il y a seulement 4 mois". Une situation loin d'être inconnue de la ville et qui interroge.

"Les forains promettaient les pires avanies"

"En mai dernier, nous n'avions pas donné à ce forain - gérant du Crazy Mouse - l'autorisation de s'installer sur la foire. Tous les forains ont pris fait et cause pour lui et promettaient les pires avanies. Comme nous souhaitions éviter le conflit, nous avons fait constater la totalité de la foire par un huissier", explique Jean-Loup Gervaise, adjoint à la tranquillité publique de la ville de Rouen. Sous réserve de respecter certaines contraintes, le Crazy Mouse a donc été autorisé à s'installer sur les quais. "Nous avons préféré contrôler la situation plutôt que celle-ci nous échappe".

Quant aux dégâts évoqués par les Rouennais (dalles probablement abîmées, pelouse dégradée), Jean-Loup Gervaise minimise. "Il y a en effet des marques des appuis du camion sur la pelouse, mais dès le mois de mars, celle-ci aura retrouvée son aspect ordinaire. Il faut prendre un peu de recul, je comprends que ce soit choquant, mais ce n'était pas notre souhait d'en arriver là", conclut l'élu.

Une foire qui risque de démarrer sur les chapeaux de roues.