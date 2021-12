Douche froide pour les Caennais à Lille (4-1) en coupe de la Ligue

Le déplacement à Lille s'annonçait difficile. Il l'a été. Sur la pelouse glissante du Stadium Nord de Villeneuve d'Ascq, les événements n'ont jamais véritablement joué en faveur des bas-Normands. Les Lillois ont rapidement ouvert le score par Yohan Cabaye d'une belle reprise sur un bon centre de Mathieu Debuchy (1-0, 7'). Mais les Caennais restaient dans le coup grâce à un but de Sambou Yatabaré idéalement mis sur orbite par Rajiv Van la Parra de retour dans le groupe professionnel (1-1, 13'). Le nouveau coup de massue intervenait alors peu après la demi-heure de jeu lorsque le meneur de jeu, Benjamin Nivet recevait un deuxième carton jaune pour une nouvelle faute sur Mathieu Debuchy.



Derrière, bien en place, les Dogues ont su profiter des espaces pour frapper là où ça fait mal. Ils ont notamment réussi à marquer juste avant la mi-temps, toujours par Yohan Cabaye, mais sur penalty cette fois. En deuxième mi-temps, les hommes de Rudy Garcia ont eu le monopole du ballon pendant 45 minutes. Jamais les Caennais n'ont alors inquiété les Lillois qui eux doublaient leur compteur but grâce à des réalisations de Gervinho et Eden Hazard.



A signaler qu'en fin de match, les cinq arbitres présents sur et autour du terrain n'ont pas vu Moussa Sow venir bousculer Pablo Barzola. un acte qui aurait mérité d'être sanctionné. Quelques minutes plus tard, un membre du staff caennais, Jean-Marc Branger, s'est lui aussi fait expulser pour ses propos virulents envers le corps arbitral. Une fin de match bien triste, pour une soirée à oublier au plus vite. Samedi 30 octobre, les Malherbistes retrouveront la Ligue 1 à d'Ornano pour un match très important contre Nancy.

Lille - Caen : 4-1 (2-1)

1/8e de finale de la Coupe de la Ligue

Buts : Cabaye (7' et 44'), Gervinho (52') et Hazard (74') pour Lille, Yatabaré (13') pour Caen.

Cartons jaunes : Emerson (41') pour Lille, Nivet (11'), Lazarevic (52') et Sorbon (57') pour Caen

Carton rouge : Nivet (37') pour Caen

Lille : Landreau - Rami, Rozenhal, Emerson, Debuchy - Hazard, Mavuba, Balmont, Obraniak, Cabaye (Dumont, 76') - Gervinho (Sow, 63')

Caen : Perquis - Tafforeau, Sorbon (Heurtaux, 78'), Lazarevic, Barzola - Nivet, Seube (N'Diaye, 57'), Mollo (57', Raineau), Yatabaré, Van la Parra - Nabab