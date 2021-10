E-ki-té présente sa nouvelle collection

Grâce à ses activités autour du textile, les salariés reprennent confiance en leur travail et retrouvent une stabilité. E-ki-té récupère des vêtements (issus de dons) les transforme et les customise pour ensuite les commercialiser. Les produits sont en vente au showroom de l’atelier et chez Fring’Emois. Chaque saison, un défilé est créé autour d’un nouveau thème. Les fripes de toutes époques sont remises au goût du jour avec une pointe d’originalité et une exigence de qualité. L’association recycle ainsi les fripes et propose aussi des services de retouches et customisations sur mesure.

Pratique. 18 octobre de 10 h à 17 h (défilé à 15 h). Salle 14, 14 rue du Canal. Bapeaume-les-Rouen, Canteleu. www.e-ki-te.org