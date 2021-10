Paris (AFP). Ligue 1: le PSG affronte Lens, plusieurs absents pour blessures

Le Paris SG a sept points de retard sur Marseille en championnat et un autre souci avec le casse-tête permanent des blessures cette saison: Ibrahimovic, David Luiz, Lavezzi et Marquinhos sont ainsi forfait contre Lens vendredi et Thiago Silva n'a pas été retenu. . Ibra, une absence qui dure Le meilleur buteur de ces deux dernières saisons en L1 est donc toujours gêné par sa blessure à un talon. "Ibra" n'est plus réapparu sur une pelouse depuis le nul concédé le 21 septembre contre Lyon en Ligue 1 (1-1). "Ca évolue bien, mais pas suffisamment pour qu'il soit dans le groupe, j'espère que ça ne durera pas très longtemps. Mais quant à une date et un jour de retour, je ne peux l'indiquer", a commenté le coach du PSG Laurent Blanc jeudi devant la presse. En son absence, Edinson Cavani n'a pas brillé sur le front de l'attaque, ce qui est un handicap supplémentaire pour les Parisiens. "On a fait des matches nuls qu'on aurait pu gagner, marquer un but c'est bien, mais en marquer d'autres c'est mieux", a déploré Blanc. . Infirmerie toujours fréquentée Face à Lens vendredi au Stade de France (Bollaert est en travaux), le PSG devra donc se passer d'Ibra, mais aussi de David Luiz, blessé avec la Seleçao et de deux autres joueurs touchés avant la trêve, Ezequiel Lavezzi et Marquinhos. La préparation physique n'est pas en cause, selon l'entraîneur parisien. "La plupart des joueurs blessés n'ont pas fait de +prépa+ (car ils se reposaient du Mondial, comme Luiz et Lavezzi), a insisté Blanc. Et d'asséner: "La preuve? Pastore est en forme et il a fait la +prépa+". "Le point positif, c'est qu'avec des blessés, on a pu battre Barcelone en Ligue des champions", relativise aussi Blanc. Mais attention aux adducteurs des joueurs valides vendredi soir car comme l'a dit Blanc: "La pelouse du Stade de France c'est une catastrophe". "Elle n'a jamais été bonne d'ailleurs, elle se dérobe, j'en ai discuté avec Yohan (Cabaye) et Blaise (Matuidi) qui y ont joué avec les Bleus", a encore souligné le "Président". . Thiago Silva apte mais pas dans le groupe "Thiago Silva est apte", avait annoncé jeudi en début d'après-midi Laurent Blanc, après neuf semaines de convalescence du capitaine du PSG et du Brésil. Mais la prudence a prévalu pour "O Monstro", qui n'a finalement pas été retenu dans le groupe, après un couac dans la communication du PSG, le compte twitter du club ayant d'abord annoncé sa présence avant de se raviser. Il est vrai que Blanc avait multiplié les précautions de langage au sujet du Brésilien devant la presse, lâchant: "Reste à savoir s'il est dans le groupe, s'il sera remplaçant ou titulaire". "La saison est longue, il y a des objectifs importants. Quand on fait une erreur une fois, si on la fait deux fois c'est qu'on n'a pas eu la bonne analyse", confiait encore Blanc au sujet d'un retour précipité du Brésilien à éviter. Le coach parisien avait plaidé coupable pour la blessure de Thiago Silva survenue le 11 août au bout de 12 minutes au cours du match amical disputé par le champion de France à Naples (2-1). Blanc s'en était voulu d'avoir utilisé un joueur soucieux de vite reprendre pour effacer le cauchemar d'un Mondial-2014 raté avec la Seleçao. Son capitaine s'était blessé en tentant d'effectuer une talonnade et cela a pris ensuite "très longtemps pour cicatriser", comme l'a regretté Blanc.

