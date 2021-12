"On en parle le Jeudi" au Mont Saint Michel

Le syndicat mixte de la Baie du Mont Saint Michel organisera 1 jeudi par mois des rencontres avec les personnes concernées par le chantier de rétablissement du caractère maritime du Mont Saint Michel.

« On en parle jeudi », c'est le nom donné à ces rencontre visera informé mais aussi à répondre au questions et aux inquiétude des habitants de la Baie quant à l'organisation des chantiers et du futur mode d’accueil et d’accès au Mont.

Depuis plusieurs semaines maintenant, Le rétablissement du caractère maritime du Mont-Saint-Michel est entré dans une phase intense de travaux . Plusieurs chantiers de grande envergures ont commencés, commencent ou vont commencés comme les travaux du nouveau parc de stationnement entamés l'été dernier ou le nouvel ouvrage d’accès au Mont dont le chantier commencera au printemps 2011.

L'objectif du syndicat jouer la transparence et "réduire au maximum les nuisances pour les riverains"

Première réunion « On en parle jeudi » : le jeudi 4 novembre 2010 à 18h à l’entrée du chantier du futur parc de stationnement