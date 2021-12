Solide carnet d'adresses

Près de trois ans plus tard, Smartvisite.com travaille avec près de 500 agences immobilières à travers la France et vient de signer un partenariat avec la fédération d'agences FNAIM qui leur ouvre un carnet d'adresses de près de 11 000 bureaux dans l'Hexagone. “Les débuts ont été très compliqués car la crise de l'immobilier nous a vite rattrapés”, se souvient Thomas Findeis, 27 ans, co-fondateur de smartvisite.com. “Heureusement que les business angels normands ont investi dans la société, sinon, nous ne serions plus là”.

Le principe est simple. Grâce au logiciel qu'ils ont créé, ils fabriquent un spot vidéo en récupérant les photos publiées par les agences. “Nous y ajoutons de la musique et des données spécifiques comme la pyramide des âges du quartier du bien.” 40 000 de leurs vidéos sont actuellement disponibles sur la toile.

Pratique. Tél : 0820 201 244.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire