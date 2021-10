La démocratie s'invite à Cherbourg

Comme un nouveau livre, une nouvelle histoire, un printemps, un vent marin, une éclosion, une découverte...

Depuis le mois de mars dernier les conseils municipaux de Cherbourg et les conseils communautaires de la Communauté Urbaine s'éternisent. "Pourquoi ?" direz-vous plein de bon sens... Des soucis, des dossiers en retard, des problématiques insurmontables, des "paniques à bord", des poissons qui bouchent l'entrée du port, des passerelles en or ? Bien plus que cela chers citoyens électeurs ! Imaginez : le débat, pièce centrale du puzzle démocratique, a fait son apparition sans prévenir, presque en douce, dans les instances du Cotentin.

Champagne pour tout le monde !

Les conseils municipaux durent des heures, pour le plus grand plaisir de Celia Caradec, journaliste de la rédaction de Tendance Ouest à Cherbourg.