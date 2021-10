Fusion des Normandies : le travail commence entre présidents de régions

Quatre axes de travail ont été dégagés par les deux élus socialistes.

- Le premier réside dans l'harmonisation comptable des différents services régionaux et ce afin de présenter un premier budget normand début 2016, au moment de la fusion effective des régions.

- Le second tient à la sollicitation par les deux élus des Conseil Economique Environnemental et Social (CESE) des deux régions. Les deux institutions fourniront un rapport fin 2014 sur la questions de la fusion.

- Le troisième tient à la création prochain d'un site internet mutualisé à l'échelle normande

- Le quatrième et dernier axe se concentre sur les rencontres publiques entre les deux élus et les habitants des territoires concernés. Nicolas Mayer-Rossignol sera à la mairie d'Elbeuf (près de Rouen) ce vendredi 17 octobre à 19h30 pour rencontrer ses habitants.

Pour Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol, "même si la loi n'est pas encore votée, nous sommes d'ores et déjà dans la préparation de la fusion des deux Normandie. Le travail technique est déjà en cours, les choses se mettent bien en place. Nous n'avons pas perdu de temps et sommes même en avance par rapport à la loi. La Normandie doit se faire pour les Normands, elle doit se faire avec eux."