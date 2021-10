Une partie de la programmation du Festival des cultures numériques et indépendantes devait avoir lieu au sein d'une friche de Caen : l'ancien cinéma Pathé Lumière, en plein centre-ville. Les organisateurs ne pourront finalement pas bénéficier du site et se voient obliger de redéployer leurs concerts et autres événement sur le Cargö et l'Esam.

Nördik Impakt a lieu à Caen du mardi 21 au samedi 25 octobre.