Un important réseau de falsification de chèque démantelé à Granville... Le préjudice s'éleverait a plus de 200 000 euros et le manège aurait duré près d'un an durant lequel le réseau aurait fabriqué puis écoulé près de 600 chèques dans des commerces sur une grande partie Nord du Pays. C'est la Police de Granville qui a mis a jour ce traffic, il y a plusieurs jours. Le faussaire présumé a été ecroué avec 2 des ses complices.