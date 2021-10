Washington (AFP). Des centaines de jihadistes tués à Kobané, mais l'EI progresse en Irak

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi avoir tué "plusieurs centaines" de jihadistes à Kobané en Syrie, tout en prévenant que cette ville pourrait tomber aux mains du groupe Etat islamique (EI) qui, de surcroît, gagne du terrain en Irak. De retour d'une tournée au Moyen-Orient pour renforcer la coalition internationale, son coordonnateur, le général américain à la retraite John Allen, a également concédé que l'option militaire et les frappes aériennes ne suffiraient pas pour terrasser l'EI. Le Pentagone a fait état de la mort de "'plusieurs centaines" de combattants ultra-radicaux sunnites à la faveur de bombardements aériens "à et autour de Kobané", la ville syrienne à la frontière turque que se disputent depuis un mois les forces kurdes et les ultra-radicaux sunnites. L'armée des Etats-Unis y a mené 18 frappes mardi et mercredi, selon le commandement militaire américain. Au cours des 48 dernières heures, la coalition a augmenté le nombre de raids sur les positions de l'EI à Kobané, réussissant à freiner la progression des jihadistes qui avaient atteint lundi le centre-ville. Mais "Kobané pourrait encore tomber", a mis en garde le porte-parole du Pentagone, le contre-amiral John Kirby. De fait, mieux armés, les islamistes contrôlent environ la moitié de la ville qu'ils cherchent à isoler totalement. D'après l'ONG Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) ont repris toutefois mercredi deux positions dans le nord de la ville. L'ONU avait dit craindre un "massacre" à Kobané, devenue un symbole international de la résistance à l'EI. Mais comme l'avait déjà laissé entendre le secrétaire d'Etat américain John Kerry, le général Allen s'est dit "très réticent à affubler du terme de +cible stratégique+" cette localité kurde de Kobané, préférant y voir une opération "humanitaire". Après plus de deux mois de frappes en Irak et après trois semaines de bombardements en Syrie, M. Allen a d'ailleurs minimisé le résultat des opérations militaires de la coalition, affirmant que les frappes à elles seules ne produisaient "ni gagnants, ni perdants". Et si "l'aspect militaire est important, il n'est pas suffisant" pour venir à bout de l'EI, a concédé le haut gradé américain, à la réputation plutôt belliciste à Washington. La stratégie contre l'EI a été abordée mercredi lors d'une vidéo-conférence entre le président américain Barack Obama et des dirigeants européens, notamment le Premier ministre britannique David Cameron, le président français François Hollande et la chancelière allemande Angela Merkel. Tout en se déclarant mardi "très inquiet" pour Kobané, M. Obama avait assuré que sa stratégie exposée le 10 septembre "fonctionnait". Le président des Etats-Unis avait toutefois une nouvelle fois prévenu que la bataille contre l'EI serait longue et essuierait des "revers". -L'Irak, "principale préoccupation"- L'émissaire de M. Obama, le général Allen, a d'ailleurs exprimé son inquiétude quant au sort de l'Irak. "L'urgence en Irak est clairement en ce moment notre principale préoccupation", a-t-il admis, invoquant la "stabilisation du gouvernement" à Bagdad. Il a reconnu qu'"évidemment, l'EI avait réalisé des avancées importantes en Irak", notamment dans la province occidentale d'Al-Anbar que les islamistes armés tentent de contrôler complètement. L'armée irakienne, épaulée par des tribus, a cependant repoussé un assaut de l'EI contre Ramadi, chef-lieu d'Al-Anbar. Cette province majoritairement sunnite est un objectif majeur pour les jihadistes qui veulent prendre le contrôle des zones qui lui échappent encore. Ils la contrôleraient à 85%, selon un haut responsable de la province. L'enjeu est de taille car si la ville tombe, "la bataille se déplacera aux portes de Bagdad et Kerbala", cité sainte chiite au sud de la capitale irakienne, a prévenu un responsable local.

