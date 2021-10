Paris (AFP). Who's Who 2015: toujours plus de femmes dans le dictionnaire de l'élite

A peine 2% dans la première édition du Who's Who en 1953, le dictionnaire biographique inspiré de l'édition britannique née un siècle plus tôt, les femmes présidentes de sociétés, politiciennes, militaires ou artistes sont chaque année plus nombreuses à rejoindre l'annuaire de l'élite. La 61e édition de la "bible rouge" qui recense 22.000 personnalités, dont 21 % de femmes, du monde des affaires, de la politique, de la haute fonction publique, des armées, des arts, des médias et de la recherche, témoigne de la progression constante de la gente féminine au sein de l'élite: 23 % des 1.000 impétrants sont des femmes. La présidente de l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l?égalité des chances Naïma Charaï, le maître d'art Nelly Gable (graveur en poinçons typographiques), le nez des parfums Givaudan Daniela Andrier, les journalistes Marina Carrère d'Encausse et Adelaïde de Clermont-Tonnerre, la directrice d'i-Télé Cécilia Ragueneau, le professeur à l'Ecole polytechnique Anna Creti et la Conservatrice générale du Patrimoine par ailleurs directrice du département des sculptures au Musée du Louvre Sophie Jugie, font notamment leur entrée au Who's Who. Outil de référence, le dictionnaire biographique réputé pour ses notices vérifiées, a choisi de donner l'exemple: la direction générale du navire amiral des éditions Lafitte Hébrard a été confiée tout récemment à Manuela d'Halloy, longtemps cadre supérieur d'un grand groupe. Avec une moyenne d'âge de 45 ans, la nouvelle promotion met par ailleurs à l'honneur les secteurs en vogue de l'artisanat, de l'économie solidaire et du e-business. Ainsi, Olivier Mathiot, président de PriceMinister et Michaël Goldman, président fondateur de My Major Company (financement participatif d'artistes) entrent au Who's Who. Sollicité depuis plusieurs années par le comité de rédaction pour figurer dans le dictionnaire biographique, le chanteur Jean-Jacques Goldman, connu pour sa discrétion et père de Michaël Goldman, a refusé. Le plus jeune membre du "Who's Who in France" est l'athlète Christophe Lemaitre (24 ans). Le doyen est Marcel Frange (104 ans), l'un des fondateurs du label Polydor. - La fonction et la notoriété - L'acteur Tahar Rahim, le jeune chef des cuisines de l'Elysée Guillaume Gomez, l'humoriste François-Xavier Demaison et Daniel Keller, Grand maître du Grand Orient de France, comptent aussi parmi les nouveaux entrants du Who's Who in France qui paraît jeudi. Le chef d'orchestre Jean-Claude Petit, le neurochirurgien et universitaire Alexandre Carpentier, l'Architecte en chef des monuments historiques Pierre Bortolussi et l'eurodéputé Jérôme Lavrilleux entrent également cette année. "On ne paie pas pour figurer dans le Who's Who. Un comité de rédaction indépendant sélectionne des personnalités agissantes selon leurs fonctions et leur notoriété", a indiqué à l'AFP l'éditeur Antoine Hébrard. "Chaque notice biographique est certifiée par l'intéressé mais aussi vérifiée point par point par nos services. Malgré internet, le Who's Who demeure une référence." Depuis des années, la bible rouge est en conflit avec Arielle Dombasle à propos de sa date de naissance. 300 autres biographies dont la vérification attentive est impossible "pour de multiples raisons", attendent au marbre. "Je m'élève contre le +France bashing+: les nouveaux talents qui font rayonner la France sont légion. Il y a beaucoup de nouveaux créateurs d'entreprises, toujours plus audacieux et inventifs. La France ne va pas si mal!" estime M. Hébrard. "Depuis 61 ans, le Who's Who a pour vocation de faire les présentations grâce à nos 22.000 notices biographiques qui sont autant de petites comédies humaines, faisant cohabiter par le seul ordre alphabétique de grands scientifiques et des métiers d'art", ajoute l'éditeur. Petite nouveauté 2015 dans l'ère du temps: les premiers comptes Twitter ont été ajoutés dans les notices. Diffusé à 10.000 exemplaires, le Who's Who (4,2 kilos, 2.500 pages) est vendu 650 euros, avec accès permanent au site internet mis à jour en permanence. Accessible sans abonnement, la consultation d'une notice biographique est facturée 6 euros.

