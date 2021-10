Sortir dans l'Orne : jeudi 16 octobre

Ce soir, Emilie Simon est en concert événement au Big Band Café à Hérouville-Saint-Clair. La chanteuse défendra les couleurs de son nouvel album "Mue". Rendez-vous à 20h au BBC, l'entrée est à 27€ sur place.



Tout ce week-end, se tient à Alençon le Salon du Mariage. Conseils, idées de décorations ainsi que des animations originales seront proposés aux visiteurs mais aussi un défilé de robes et de costumes de mariés. Rendez-vous à la halle au blé samedi de 10h à 21h et dimanche de 10h à 18h. L'entrée est à 4€, c'est gratuit pour les moins de 12 ans.



Dimanche, c'est la dernière journée de course sur l'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin. Au programme : 7 courses de plat et d'obstacles, des animations et des cadeaux à remporter sur place.