Le normand Michel Drucker va présider la vente des Hospices de Beaune

A la baisse pour la troisième année consécutive en raison d'un épisode dévastateur de grêle en juin, les vendanges du plus célèbre domaine viticole de Bourgogne annoncent toutefois un millésime 2014 "élégant et racé, prometteur pour son avenir, avec des crus rouges d'un très bon niveau", a assuré Roland Masse, le régisseur et maître de chais des Hospices de Beaune, qui prend sa retraite cette année.

Sous le ministère de la maison de vente Christie's, le résultat des enchères sera consacré à l'institution hospitalière des Hospices de Beaune fondée au XVe siècle par Nicolas Rolin, chancelier du duc de Bourgogne.

La "Cuvée des présidents" (tonneau de 228 litres) de Corton-Bressandes Grand cru sera vendu au profit de deux associations: "Toutes à l'Ecole" qui finance la scolarisation de filles au Cambodge et la Fondation Imagine en faveur de la recherche sur les maladies génétiques. Deux parrains, le champion olympique de judo Teddy Riner et la journaliste Tina Kieffer, assisteront à la vente.

Au total, 534 pièces (fûts de 228 litres) de 47 cuvées (33 de rouges et 14 de blancs) seront mises aux enchères le 16 novembre à Beaune, en direct sur internet et la chaîne française France 3: Beaune Premier cru, Echezeaux, Mazis-Chambertin, Pommard, Volnay, Meursault, Pouilly-Fuissé...

L'an dernier, la vente des Hospices de Beaune a établi un nouveau record avec un résultat de 6,3 millions d'euros, marqué par l'arrivée en force d'enchérisseurs chinois. La pièce de charité, un fût de 456 litres de Meursault-Genevrières 1er cru, a été adjugée 131.000 euros.