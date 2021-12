Six mois ferme pour rodéo nocturne

Alors qu'il entreprend de rentrer chez lui en voiture, il croise sur son chemin une patrouille de police Boulevard des Alliés. Il est alors 2h25 du matin et le prévenu passe et repasse devant la patrouille, en klaxonnant. Au troisième passage, il ouvre la vitre de son véhicule et fait un doigt d'honneur aux policiers. T. M. prend ensuite la fuite et brûle plus d'une dizaine de feux rouges. Pris en chasse, le prévenu va jusqu'à s'arrêter, warning allumés, pour mieux redémarrer à l'arrivée de la voiture de police, moins puissante que la sienne.



Le piéton sain et sauf

Peu de temps après, le prévenu est interpellé, après avoir roulé à toute allure dans le centre ville. Rue Paul Doumer, un piéton n'a d'ailleurs eu la vie sauve qu'en se projetant vivement en arrière. Le tribunal a condamné T. M. à 12 mois de prison dont six mois avec sursis. Son permis de conduire a été annulé et il ne pourra pas le repasser avant un an. Durant sa mise à l'épreuve de deux ans, il devra soigner son alcoolisme et trouver un travail ou une formation.