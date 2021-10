Des étudiants contre le racisme à Caen

Le 25 mai dernier, pour la première fois dans notre pays, le Front National est arrivé en tête d’un scrutin électoral avec plus de 30% chez les jeunes en Basse-Normandie. Pour l'antenne bas-normande de l'Union nationale des étudiants français, "le constat est alarmant, mais les jeunes refusent de se résigner." Des étudiants caennais ont ainsi décidé d'organiser une soirée concert contre le racisme, ce mercredi 15 octobre (20h), à la maison de l'Etudiant. "En organisant le festival étudiant contre le racisme et les discriminations, plusieurs associations souhaitent poursuivre le combat contre les idées d’extrême-droite aux côtés de l’Unef et rassembler toutes celles et ceux qui veulent porter les valeurs d’égalité et de solidarité."

La soirée est soutenue par Erasmus and International in Caen, Melting Pomme, l’EMF, l’AFEV, Sos Racisme Basse-Normandie, Osez le Féministe 14, le collectif des jeunes contre l’extrême droite ainsi que des associations d’étudiants étrangers.