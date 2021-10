Sortie cinéma : Samba

Un jour, il est arrêté et sur le point d’être expulsé. Les bénévoles d’une association l’aident à faire sa demande de régularisation. Parmi eux, Alice, cadre supérieur dans une grande entreprise, qui vient de faire un burn-out et tente de se reconstruire en travaillant dans cette association.

Très vite, Samba parvient à sortir du centre de rétention et commence à mener la vie de ces anonymes, qui survivent de petits boulots et tentent, par tous les moyens, d’éviter les contrôles.

Après le succès international de “Intouchables” (plus de 50 millions d’entrées dans le monde !), il n’était pas évident pour Éric Tolédano et Olivier Nakache de réaliser leur film suivant. En abordant le thème des sans-papiers, sur un mode plutôt léger et sans pathos, ils espéraient sans doute réussir à mêler avec autant de bonheur, comédie et drame.

Mais la déception est à la hauteur de l’attente. Certes, Omar Sy fait merveille, avec son léger accent africain, dans le rôle de ce clandestin timide et peu sûr de lui. Surtout, il forme un couple très crédible avec la délicieuse Charlotte Gainsbourg, épatante en wonder-woman épuisée. Sans parler du duo hilarant qu’il forme avec Tahar Rahim, que l'on n’avait jamais vu dans une comédie.

Malheureusement, le passage du drame à la comédie n’est pas toujours bien maîtrisé, et il faut reconnaître que l'on ne rit pas très souvent. Cela fait beaucoup de défauts pour un film, certes distrayant mais, surtout, très politiquement correct.