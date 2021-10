Adopté par toute la communauté Tendance Ouest l'opus "Les yeux plus gros que le monde" de Black M va résonner en long en large et en travers du Zénith de Caen vendredi 31 octobre. En jouant par SMS avec le code TO au 7 11 12, vous avez l'opportunité d'écouter "Mme Pavoshko" ou encore "Sur ma route" en live à côté de chez vous.

Accompagné des talents du Wati B dont Dry, Shin Sekaï, vous allez passer une soirée inoubliable.