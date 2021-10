Eminem fête les 15 ans de son label

Le premier CD regroupera les morceaux les plus mythiques du label tels que « Lose Yourself » d’Eminem ou « In Da Club » de 50 Cent.

Le deuxième CD sera uniquement composé de nouveaux morceaux des artistes du label : Eminem, Slaughterhouse, D12, Yelawolf, Bad Meets Evil et des featurings inédits.

Le premier titre de cet opus et nouveau single d’Eminem a enfin été dévoilé : « Guts Over Fear » en featuring avec Sia. Il a été produit par Emile Haynie qui a entre autres remporté un Grammy Award pour l’album « Recovery » d’Eminem (Best Rap Album).