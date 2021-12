La P'tite Ferme, reine du buffet

Le prix de la formule est attractif et cette idée de buffet est séduisante. La salle de restaurant n'est pas immense et déjà presque pleine à 12h30.

Buffet copieux

Heureusement, il reste une petite table, au fond de la pièce. Installée, je prends plaisir à regarder la décoration : les murs sont en pierre et des poules, des coqs, s'y promènent gaiement. Même si je sais déjà ce que je vais commander, je regarde quand même les autres propositions : menu complet à 11 €, entrée et plat ou plat et dessert à 9,20 €, plat du jour à 8 € ... Ce midi-là, l'établissement propose un boeuf carottes servi avec des pennes ou encore une escalope panée servie avec des pommes de terre sautées. Mais j'ai vraiment envie de tester ce grand buffet. Belle surprise : il est très copieux. Je prends une part de tarte provençale, des concombres, de la betterave, une terrine de légumes, un peu de salade piémontaise ... Tout est frais et j'aime l'idée d'avoir à composer moi-même mon assiette. En dessert, le gâteau mascarpone framboise achève un bon repas. En plus, le prix est vraiment raisonnable. Avec un verre de vin rouge, j'ai réglé 12.10 €.

Pratique. 10, rue aux Namps à Caen. Tél. 02 31 38 82 84.



