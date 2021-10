Tokyo (AFP). Toyota rappelle 1,75 million de voitures dans le monde  

Le constructeur d'automobiles japonais Toyota a annoncé mercredi le rappel de 1,75 million de voitures dans le monde, en raison de problèmes relatifs au système de freinage et à la rampe d'injection d'essence. Aucun accident n'a été constaté, mais ces défauts peuvent provoquer une "dégradation progressive de la performance des freins" dans le premier cas, et accroître le risque d'incendie dans le second, a indiqué le groupe dans un courriel transmis à l'AFP.

