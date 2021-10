Mursitpinar (Turquie) (AFP). Les raids semblent freiner les jihadistes à Kobané, réunion de la coalition

Les Etats-Unis ont affirmé mardi avoir freiné la progression du groupe Etat islamique (EI) dans la ville syrienne de Kobané en menant avec l'allié saoudien 21 raids en 48 heures, juste avant le début à Washington d'une réunion de la coalition anti-jihadistes. Deux mois après le début des frappes en Irak et trois semaines après le lancement de la campagne aérienne en Syrie, la Maison Blanche a affirmé que la stratégie mise en place par les Etats-Unis pour lutter, avec ses alliés, contre l'EI, "fonctionne" et qu'il s'agit d'un "effort sur le long terme". Dans le cadre de cette stratégie, le secrétaire d'Etat John Kerry a lui annoncé avoir décidé à Paris avec son homologue russe Sergueï Lavrov "d'intensifier" les échanges de renseignements sur ce groupe sunnite ultraradical responsable de terribles exactions dans les régions sous son contrôle en Syrie et en Irak. Après plus d'une dizaine de jours de raids sur la région de Kobané, l'armée américaine a annoncé que les 21 frappes menées lundi et mardi avaient "freiné la progression de l'EI", en l'empêchant "de se réapprovisionner et de masser des combattants dans les quartiers encore tenus par les forces kurdes". L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), qui s'appuie sur un large réseau d'informateurs et de militants en Syrie, a confirmé qu'une intensification des raids avait empêché que Kobané ne tombe entièrement aux mains des jihadistes qui ont déjà conquis 50% de cette ville du nord syrien, à la frontière turque. Selon son directeur, Rami Abdel Rahmane, "les frappes intenses contre des cibles précises de l'EI ont entravé l'avancée jihadiste". "Les frappes retardent le contrôle total de la ville par l'EI", a-t-il dit en mentionnant aussi "la résistance acharnée" des forces de la principale milice kurde syrienne des Unités de protection du peuple (YPG) kurdes défendant leur ville. En soirée, de violents combats se déroulaient dans le centre-ville, selon l'ONG. - Attentat et avancée de l'EI en Irak - Les Kurdes ne contrôlent plus que des quartiers de l'ouest, un quartier nord et une partie du centre-ville, et tentent de reprendre pied dans les quartiers est pris par l'EI. Ils avaient réussi lundi à s'emparer d'une colline stratégique à l'ouest de la ville. Le drapeau noir de l'EI ne flottait plus sur cette colline mardi, a constaté un correspondant de l'AFP du côté turc de la frontière. Depuis le début le 16 septembre de l'offensive jihadiste pour prendre Kobané, près de 600 personnes, en majorité des combattants, ont péri selon l'OSDH, et quelque 70 villages sont tombés aux mains de l'EI. En outre plus de 300.000 habitants ont fui, dont plus de 200.000 en Turquie et des milliers en Irak. En prenant cette ville, ce groupe responsable d'atrocités -viols, exécutions, décapitations, rapts et persécutions- veut s'assurer la maîtrise d'une longue bande continue de territoire à la frontière syro-turque. En Irak, malgré les frappes américaines, l'EI a avancé dans la province d'Al-Anbar (ouest), qu'il contrôle en partie depuis le début de l'année. Les soldats irakiens ont abandonné leur camp près de Hit, l'un des derniers bastions du gouvernement à Al-Anbar désormais sous contrôle des jihadistes. "85% d'Al-Anbar est sous contrôle de l'EI", selon le n°2 du conseil provincial, Faleh al-Issawi. "Si la situation continue d'évoluer dans la même direction, sans intervention de forces terrestres étrangères dans les 10 jours, la prochaine bataille sera aux portes de Bagdad". De plus, les attentats suicide se multiplient en Irak, où 21 personnes dont un député chiite, ont encore péri à Bagdad. L'attaque a été revendiquée par l'EI. - Evaluer la stratégie anti-EI - Pour évaluer la stratégie antijihadistes, les chefs militaires de 22 pays de la coalition ont entamé des discussions sur la base d'Andrew, près de Washington. "Cette réunion est l'occasion de faire le point sur les progrès de la coalition à ce jour et de continuer à aligner et pleinement intégrer les capacités uniques des partenaires de la coalition", a indiqué le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Le président Barack Obama devait rejoindre la réunion plus tard dans la journée afin de discuter "des mesures additionnelles que la coalition peut prendre pour affaiblir et à terme détruire" l'EI, a-t-il ajouté.

