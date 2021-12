TAIO CRUZ feat. Kylie Minogue avec le titre « HIGHER » est en tout cas un duo évènement, extrait de l'album "Rokstarr".

Auteur, chanteur, producteur, réalisateur, ce jeune londonien est le nouveau hit-maker dont tout le monde parle... même les producteurs ! Véritable machine à cash depuis le début de l'année, TAIO CRUZ surfe sur son succès.

A tout juste 26 ans, Taio Cruz a déjà écrit et publié un album disque d’or et cinq singles classés, gagné un Brit Award, écumé le Top 10, et tourné devant des milliers de fans.

Ces deux dernières années, les talents d’auteur et de producteur de Taio ont été utilisés entre autres par les Sugababes, Usher, Justin Timberlake, Britney Spears, Pussycat Dolls… et il est actuellement en train d’écrire pour David Guetta, Justin Bieber et les Black Eyed Peas !

Avec déjà plus de 3 millions de singles vendus dans le monde, plusieurs singles classés #1 des charts aux USA et en Europe, Taio Cruz s’affirme comme la nouvelle star internationale incontournable qui cartonne depuis le début de l’année aussi bien aux USA qu’en Europe.

En France, il est déjà disque d’or (album sorti le 23 août dernier) et ses 2 premiers singles « Break Your Heart » et « Dynamite » se sont classés n°1 de l’airplay radio et top3 des ventes sur itunes.

Découvrez un extrait de « Higher » sur Tendance Ouest :