Une journée consacrée... à la nuit, à Caen

Vous pourrez profiter d'un ciel plus noir que d'habitude alors que l'éclairage public sera coupé pendant trois heures aux alentours de la Prairie, de l'Hôtel de Ville et entre les deux édifices. Le club d'astronomie La Girafe sera en charge de présenter le ciel nocturne de l'automne, ses constellations et ses principales étoiles visibles. Vous pourrez observer à travers un télescope Jupiter et ses quatre principaux satellites, les lointaines Uranus et Neptune comme d'autres objets célestes nébuleux. C'est aussi l'occasion de se rendre compte de l'importante pollution lumineuse de la ville et de ses conséquences.



Pratique : samedi 30 octobre, de 21h à minuit sur le site de la Prairie. Gratuit. Lampe torche conseillée. Tél. 02 31 30 41 00



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire