Rouen : interpellé pour racolage actif

Il est 1h du matin ce mardi 14 octobre lorsque la Brigade Anti-Criminalité patrouille boulevard de l'Yser. Elle aperçoit une personne en mini-jupe faire des signes aux véhicules. Une Peugeot 308 s'arrête et la personne monte à bord.

Les deux individus se dirigent vers un endroit sombre de la place Boulingrin lorsque les policiers viennent les contrôler. Le conducteur avoue qu'il s'apprêtait à avoir une relation sexuelle avec la passagère... qui se révèle être un passager !

Les policiers interpellent l'homme né en 1973 et d'origine équatorienne pour racolage actif et travail dissimulé. Il a été placé en garde à vue et c'est la brigade des moeurs qui a repris l'affaire.

Le conducteur, né en 1978 et demeurant à Grand-Quevilly, a été interpellé pour conduite malgré une annulation du permis de conduire.