Nouvelle saison pour la Renaissance de Mondeville

NOVEMBRE

Jeudi 4 : Chopin - Schumann par l'EBN et Bruno Rigutto. Symhonique.

Mercredi 10 : Knüt de Fred Tousch. One-man show.

Jeudi 18 : Grusvägen 7, de la Tide company. Cirque.



DECEMBRE

Mardi 7 : Dixtuor à vent par l'EBN et la Quintette de la Monnaie. Musique de chambre.

Mercredi 15 : Comme un jardin la nuit..., par Angélique Ionatos et Katerina Fotinaki. Musique du monde.



JANVIER

Jeudi 6 : Basso Ostinato par la compagnie Caterina et Carlotta Sagna. Danse.

Dimanche 16 : La servante maîtresse par l'EBN et la compagnie Opéra 3. Lyrique.

Jeudi 27 : Anna Polikovskaïa : non rééducable, par Mireille Perrier. Théâtre.



Pratique : Le Renaissance, au Plateau à Mondeville. Spectacles à 20h30 sauf mention contraire. Tarif normal : 13€. 02 31 35 65 94





Légende : Knüt, un spectacle loufoque et déjanté mercredi 10 novembre. (Photo P.Cibille)





Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire