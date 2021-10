Hockey : lueur d'optimisme chez les Drakkars de Caen

La présence au coup d’envoi des joueuses de l’Ovalie Caennaise n’aura pas suffit. Après un match intense, les Drakkars se sont inclinés en prolongation 4 à 3 face à Gap samedi 11 octobre. Malgrès la défaite, Luc Chauvel l’entraineur caennais cherchait à positiver :"Sur ce match, on prend notre premier point contre une équipe qui a des ambitions. Ce n’est pas une contre-performance."

Avec l’ouverture du score au bout de cinq minutes par Fabien Mettais, les Drakkars ont pourtant fait la course en tête jusqu’à la 53e minute et l’égalisation à trois buts partout. "On mène 3 à 1 mais on a été dominé par Gap et on s’y attendait. Il faut désormais gommer les imperfections, notament les pénalités qui sont vraiment évitables." L’équipe est toujours affaiblie par les blessures. "Ce sont des blessures de longue durée, Thierry Poudrier revient dans 3 semaines, Thibault Geffroy dans 2 semaines". Malgré tout, l’entraineur garde espoir "On croit en nos chances, il faut rester determiner jusqu’au bout".