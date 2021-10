Rouen : amateurs de vin, aménagez votre cave

Qu’on se le dise, avoir une cave sous sa maison est un véritable plus à condition de savoir l’aménager. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, il est nécessaire de vous rapprocher de votre mairie car certaines communes peuvent interdire l’aménagement de caves lorsqu’il y a un risque sanitaire.

Ensuite, vérifier l’humidité de sa cave est nécessaire. Sachant que le taux d’hygrométrie ne doit pas excéder 70 %, n’hésitez pas à faire appel à un spécialiste en cas de besoin.

Autre règle fondamentale, aérez la pièce ! Cela évitera les moisissures. Si la pièce ne peut pas être aérée, installez un climatiseur qui régulera la température entre 10 et 14°C et renouvellera l’air ambiant. Enfin, n’oubliez pas que l’obscurité est primordiale pour que les vins se conservent et s’épanouissent.

Il ne vous reste plus qu’à la remplir, et pour cela, vos meilleurs interlocuteurs sont les cavistes du coin.