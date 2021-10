Spa : du gonflable oui... mais de la qualité

Les spas gonflables, moins chers et peu encombrants peuvent être une alternative si vous êtes amateurs de bien-être.

Chez Blue lagoons spas, situé à Mont-Saint-Aignan, Éric Ranson, le directeur en propose toute une gamme. “Entre 590 € et 1 480 €. Le spa gonflable a l’avantage d’être simple à mettre en place”.

Une fois la structure gonflée, on la remplit d’eau, entre 400 et 500 l. Pour l’entretien annuel - filtration et désinfection de l’eau - comptez entre 100 et 180 €.