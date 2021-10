Mursitpinar (Turquie) (AFP). Syrie: la coalition anti-EI réunie à Washington, les jihadistes au centre de Kobané

Les chefs militaires d'une vingtaine des pays de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique (EI) se réunissent mardi à Washington, alors que les jihadistes ont pris position pour la première fois dans le centre de Kobané. Les plus hauts gradés américains et leurs homologues de 21 pays sont attendus à la base aérienne d'Andrews, près de la capitale fédérale, pour "discuter des efforts de la coalition dans la campagne actuelle contre l'EI", en présence de Barack Obama, a indiqué la présidence américaine. La Maison Blanche n'a pas précisé le programme de cette réunion sans précédent depuis la mise sur pied de la coalition. Un diplomate du département d'Etat américain a toutefois prévenu qu'il ne fallait pas s'attendre à des "annonces". Dans la ville syrienne de Kobané, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), les jihadistes de l'EI ont pu s'emparer lundi du centre culturel et s'installer pour la première fois dans le centre de cette localité qu'ils convoitent depuis le lancement le 16 septembre de leur grande offensive sur cette région kurde de la Syrie. "Auparavant, ils venaient de l'est, avançaient puis reculaient, mais cette fois ils se sont bien installés (au centre). Ils contrôlent désormais la moitié de la localité", a indiqué Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH. De violents combats entre les combattants de l'EI et les forces kurdes ont par ailleurs eu lieu lundi dans les faubourgs nord de Kobané, à moins d'un kilomètre de la frontière entre la Syrie et la Turquie. Dans la troisième ville kurde de Syrie, la journée a aussi été marquée par trois explosions à la voiture piégée déclenchées par des kamikazes de l'EI, selon l'OSDH, qui n'était pas en mesure de fournir un bilan des victimes. Deux de ces explosions ont eu lieu au nord de Kobané dans une zone où un journaliste de l'AFP présent à la frontière turque a pu constater que les jihadistes avaient lancé une offensive. - Confusion - Ce secteur du poste-frontière de Mursitpinar est emprunté quotidiennement par des civils fuyant les combats et par des combattants kurdes évacués pour être soignés dans les hôpitaux de Suruç en Turquie. C'est devenu "un objectif stratégique" pour les jihadistes, a indiqué à l'AFP Feyza Abdi, élue au conseil municipal de Kobané et réfugiée en Turquie, selon qui l'EI cerne "déjà la ville de trois côtés différents". "S'ils réussissent à prendre le contrôle de cette zone, ils fermeront tous les accès et pourront commencer leur massacre" à Kobané (Aïn al-Arab en arabe). Si l'EI a pu installer une position au centre de la ville, une semaine après être entré à Kobané et trois jours après avoir délogé les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) de leur QG, ces derniers ont mené une contre-offensive dans le sud de Kobané et repris deux positions des jihadistes, selon l'OSDH. Des déclarations contradictoires de Washington et Ankara sur un accord concernant l'utilisation de bases aériennes turques par les avions américains pour effectuer des raids contre l'EI ont semé une certaine confusion. Alors qu'un responsable américain indiquait dimanche que les Etats-Unis pourraient utiliser la grande base d'Incirlik (sud de la Turquie), où 1.500 Américains sont stationnés, une source gouvernementale à Ankara a affirmé lundi qu'un tel accord n'avait pas été signé. Actuellement, les avions américains employés pour les bombardements contre l'EI décollent des bases aériennes, plus éloignées, d'Al-Dhafra aux Emirats arabes unis, d'Ali al-Salem au Koweït et d'Al-Udeid au Qatar. - Passivité turque - Cette confusion illustre les relations difficiles entre la Turquie et les Etats-Unis, deux pays de l'Otan, sur le dossier syrien.

