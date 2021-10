Hong Kong (AFP). Hong Kong: la police enlève des barricades sur un site de manifestations

Des dizaines de policiers ont enlevé mardi des barricades sur un deuxième site de manifestations prodémocratie à Hong Kong, a rapporté un journaliste de l'AFP sur place. Environ 150 policiers ont enlevé avant l'aube les barrières métalliques qui avaient été placées par les protestataires dans le quartier commerçant de Causeway Bay. Lundi, la police avait enlevé des barricades sur le pourtour du principal site occupé par les manifestants prodémocratie depuis plus de deux semaines. Des manifestants ont rapporté que les opérations de police avaient commencé mardi peu après 05h00 heure locale (lundi 21h00 GMT) et que les policiers les avaient autorisés à rester sur place, mais les avaient sommés de libérer une des voies principales qu'ils occupaient. "Ils ont simplement dit que les voitures vont arriver plus tard et qu'ils n'essaient pas de nous déloger. Ils ont dit que nous pouvons rester. Nous devons rester calmes, nous avons environ 15 personnes et il y a plus de 100 policiers ici", a déclaré à l'AFP le manifestant Billy Lee, 36 ans, sur l'une des barricades. Causeway Bay, quartier commerçant de luxe apprécié des touristes de Chine continentale, est devenu le théâtre de manifestations de masse depuis plus de deux semaines. Les manifestants ont établi leur campement sur une grande artère est-ouest sur laquelle circulent habituellement autobus, voitures et tramways, perturbant la circulation et provoquant la colère de nombreux habitants qui déplorent les effets sur le commerce. L'opération d'évacuation menée mardi par la police ne semblait concerner que l'une des voies de circulation de la grande artère transversale, voie qui va vers l'ouest en direction du centre-ville. Les lignes de tramway et les principales voies menant vers l'est étaient encore tenues par les manifestants. La police avait commencé lundi à démanteler un des principaux barrages bloquant le quartier d'Admiralty, prenant certains manifestants au dépourvu après la diminution de leur nombre pendant la nuit.

