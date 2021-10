Mursitpinar (Turquie) (AFP). Syrie: combats à la frontière près de Kobané, pressions américaines sur la Turquie

De violents combats ont opposé lundi jihadistes et combattants kurdes à la frontière turco-syrienne aux portes de la ville de Kobané, à l'heure où les Etats-Unis accentuaient la pression sur la Turquie pour utiliser ses bases aériennes. Les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) ont lancé une offensive dans les faubourgs de Kobané (Aïn al-Arab en arabe), à moins d'un kilomètre des barbelés qui séparent la Turquie de la Syrie, a constaté un journaliste de l'AFP présent à la frontière turque. Ce secteur du poste-frontière de Mursitpinar est celui emprunté tous les jours par les civils kurdes qui fuient les combats et par des combattants kurdes évacués pour y être soignés dans les hôpitaux de la ville turque de Suruç. C'est devenu "un objectif stratégique" pour l'EI, a indiqué à l'AFP Feyza Abdi, élue au conseil municipal de Kobané et réfugiée en Turquie. "Ses forces encerclent déjà la ville de trois côtés différents. S'ils réussissent à prendre le contrôle de cette zone, ils fermeront tous les accès et pourront commencer leur massacre" à Kobané, selon elle. Un attentat suicide à l'aide d'un véhicule piégé a été perpétré lundi par un kamikaze de l'EI dans ce secteur, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), sans être en mesure de donner un bilan. Dans la ville même de Kobané, les combattants kurdes des Unités de protection du peuple (YPG) ont cherché à reprendre du terrain perdu ces derniers jours face à l'EI, qui les avait délogés vendredi de leur QG. "Les YPG ont mené une contre-offensive dans le secteur sud de Kobané et repris deux positions qui étaient sous contrôle de l'EI", a indiqué l'OSDH. Quatorze jihadistes et cinq combattants kurdes ont été tués dans les combats de dimanche tandis que les raids de la coalition ont tué 28 jihadistes à Raqa et Kobané, selon un décompte de l'ONG. Sept frappes de la coalition ont visé dimanche et lundi des bâtiments, des positions de tirs et des véhicules de l'EI, a indiqué l'armée américaine. La défense acharnée des Kurdes a contraint l'EI à faire venir des renforts en provenance de Raqa et Alep, leurs bastions du nord syrien. Plus nombreux et mieux armés, les jihadistes contrôlent environ 40% de la ville, particulièrement le secteur est et des quartiers dans le sud et l'ouest, une semaine après y être entré à la suite de plusieurs semaines de siège. - Ankara rechigne - Une certaine confusion a été créée par des déclarations contradictoires de Washington et Ankara sur la signature d'un accord sur l'utilisation de bases aériennes turques par les avions américains effectuant des raids en Syrie et en Irak. Un responsable américain avait indiqué dimanche que les Etats-Unis pourraient utiliser la grande base d'Incirlik (sud), où 1.500 Américains sont stationnés. Mais une source gouvernementale à Ankara a affirmé lundi qu'un tel accord n'avait pas été signé. "Les négociations continuent sur la base des conditions déjà posées par la Turquie", a-t-elle précisé. Actuellement, les avions américains employés pour les bombardements contre l'EI décollent des bases aériennes, plus éloignées, d'Al-Dhafra aux Emirats arabes unis, d'Ali al-Salem au Koweït et d'Al-Udeid au Qatar. Cette confusion illustre les relations difficiles entre la Turquie et les Etats-Unis, deux pays de l'Otan, sur le dossier syrien. Ankara refuse pour l'instant de se joindre à la coalition militaire internationale au motif que les frappes aériennes dirigées contre les jihadistes pourraient renforcer par ricochet le camp du président syrien Bachar al-Assad, la bête noire de ses dirigeants islamo-conservateurs.

