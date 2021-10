Quad non homologué contre voiture : deux blessés

Quelques minutes avant l'accident, le conducteur d'un quad non homologué et non assuré refuse de se soumettre à un contrôle policier et prend la fuite. Au niveau de la rue de Lombardie, le pilote de 25 ans perd le contrôle de son véhicule, traverse le terre-plein central et se retrouve sur la voie de gauche où il percute un véhicule arrivant en sens inverse.

Le piltote du quad, résidant Rouen, se plaint de douleurs au dos. La passagère de la voiture, âgée de 42 ans, souffre au niveau du thorax. Les deux sont évacués au centre hospitalier Charles Nicolle. Le conducteur du quad a depuis été placé en garde à vue.