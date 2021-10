"Du Tennessee à Paris", Devon Graves publie son nouvel album

Devon Graves vit à Paris, elle est d'origine américaine, c'est une globetrotteuse. Elle a passé son enfance entre Nashville et Angers. Repérée par le financement participatif via la plateforme My Major Company, la jeune chanteuse conquiert le public avec une voix d'exception. Elle réussira à récolter 100 000 € pour publier son premier opus "An American in Paris". L'ascencion continue pour cette talentueuse artiste, en showcase partout en France. Elle s'est produit en concert privé Tendance Ouest à Caen au Magic Mirrors début octobre dernier avec une prestation remarquable.

Devon Graves publie son nouvel album "Du Tennessee à Paris" ce lundi 13 octobre dans les bacs, un opus à se procurer d'urgence.