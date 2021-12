Tv News: Canal+ abandonne les paris en ligne

Le succès en terme d'audience est à attribuer à TF1 qui a réuni dimanche soir plus de 10 millions de téléspectateurs devant Asterix aux Asterix aux Jeux Olympiques pour 38.4% de part de marché... Comme quoi le cinéma peut encore faire recette le dimanche soir.

Bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment les interventions d'Ali Baddou dans le grand journal de Michel Denisot, en effet, Michel est parti en vacances pour 2 semaines. La semaine prochaine au programme un best of et cette semaine c'est bel et bien Ali Baddou qui le remplacera. A voir tous les soirs de cette semaine sur Canal.

Enfin, restons avec Canal+ qui devait prochainement lancer un site de paris sportifs en ligne comme l'a déjà fait TF1 avec Eurosport Bet. Cependant, en raison de la taille du marché français qui ne semble pas aussi important que prévu, le groupe a décidé de dissoudre la société en commun qu'il avait monté avec une entreprise spécialisée dans les paris en ligne.