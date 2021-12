Idées loisirs Normandie du 26 octobre

Ce soir à l'UGC Ciné-Cité de Mondeville avant-première du premier film d'Anne Depétrini en tant que réalisatrice « Il reste du jambon ? » sur la vie d'un couple mixte avec Ramzy Bédia, Anne Marivin, Leïla Bekhti, Alex Lutz et Géraldine Nakache. Avant-première de cette comédie à 20h à l'UGC Mondeville.

Au Lux à Caen, projection en avant-première du film "Belle épine" avec Léa Seydoux, l'histoire d'une ado qui va soudainement se retrouver sans famille après un drame de la vie et qui va passer le temps avec des motards à Rungis.

George Clooney à découvrir en avant-première également au Méga CGR de Cherbourg dans « The American » il est Jack un tueur à gage qui souhaite mettre fin à sa carrière après la mort de la femme qu'il aime, il honore un ultime contrat en Italie. The American au Mega CGR de Cherbourg à 20h et 22h15. Votre complexe cherbourgeois qui vous propose aussi samedi une grande soirée frisson autour de la saga SAW avec la projection du dernier chapitre SAW 3D, réservez vos places aux caisses du cinéma et sur http://www.cgrcinemas.fr/cherbourg

Quant au Cinémoviking de St Lô découvrez les séances avant-dernière qui vous propose de voir pour la dernière fois à l'affiche des films sortis il y'a quelques semaines comme TWELVE à 16h20, CES AMOURS-LA à 18h10, THE TOWN à 18h15.

Enfin jusqu'à demain l'équipe de TOUT LE MONDE VEUT PRENDRE SA PLACE le jeu de Nagui sur France 2 est à Cherbourg pour des castings dans le Cotentin, pour vous inscrire http://www.effervescencecasting.com/

L'évènement musical de la journée c'est bien sûr le concert de M au Zénith tout à l'heure à 20h.