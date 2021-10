Shanghai (AFP). Tennis: Gilles Simon toujours sur son nuage à Shangai

Gilles Simon a sorti l'Espagnol Feliciano Lopez en deux sets samedi en demi-finale 6-2, 7-1 (7/1) pour gagner le droit d'affronter en finale du Masters 1000 de Shanghai le N.1 mondial Novak Djokovic ou le N.3 Roger Federer. Simon se qualifie pour une finale d'un Masters 1000 pour la deuxième fois de sa carrière, six ans exactement après celle perdue contre l'Ecossais Andy Murray le 12 octobre 2008 à Madrid, également sur surface dure en salle. Le Français, 29e mondial, 29 ans, a confirmé face à Lopez, gaucher espagnol de 33 ans classé 21e mondial, sa bonne forme du moment. Huitième de finaliste du dernier US Open, seulement battu en cinq sets par le futur vainqueur, le Croate Marin Cilic, Simon était demi-finaliste à Pékin la semaine dernière. Après avoir dominé le premier set, Simon, ex-N.6 mondial, a été beaucoup plus accroché dans le second, où Lopez l'a poussé au tie-break. Mais dans celui-ci, Simon ne lui a laissé aucune chance, concluant victorieusement cette partie sur sa première balle de match sur une énième faute directe de son adversaire (7-1). Avant de battre Lopez, le N.4 français avait sorti deux joueurs du Top 10, Stan Wawrinka au 2e tour puis Tomas Berdych en quarts, ce qui ne lui était plus arrivé dans un même tournoi depuis Monte-Carlo en 2012.

