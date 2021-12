Mine d'or Musique: les sorties CD de la semaine

Yodelice

2 ème album de Maxime Nucci dans la peau de Yodelice! Il l'a intitulé « Cardioid" . Le lauréat de la victoire de la musique de l'album révélation a choisi « More than meets the eye » comme 1er extrait.

Regardez le clip 1 en fin d'article.



Cocoon

Sortie là aussi d'un 2ème album, celui de de Cocoon. Mark Daumail et Morgane Imbeaud ont commencé à jouer ensemble il ya 4 ans à Clermont Ferrand. Leur précédent album avait été consacré disque de platine. Le nouveau s'appelle « where the ocean ends », voici « comets » le 1er extrait.

Regardez le clip 2 en fin d'article.



Taylor Swift

Taylor Swift a déjà 2 albumes à son actif, elle fait presque figure de vétéran par rapport aux 2 sorties françaises. La jeune américaine n'a que 21 ans et sort donc son 3ème CD appelé « Speak now ». Le 1er extrait de cet album est « mine » et a été n°1 des ventes de singles téléchargés seulement 6h après sa sortie. Visualisez le.

Regardez le clip 3 en fin d'article.

Asa

Enfin on termine avec Asa, vous avez découvert la chanteuse Nigériane sur Tendance Ouest avec Fire on the mountain. C'est maintenant son 3ème album « beautiful imperfection » avec « Be my man » comme porte étendard, le voici.



Regardez le clip 4 en fin d'article.