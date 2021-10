Nîmes (AFP). Intempéries : routes bloquées dans le Gard placé en alerte rouge

Comptant déjà de nombreuses routes inondées et bloquées, le Gard a été placé vendredi en alerte rouge aux intempéries par Météo-France, qui met en garde contre un nouvel épisode pluvio-orageux. L?Ardèche, la Drôme et l'Hérault, plus épargnés depuis jeudi soir, restaient en vigilance orange jusqu'à samedi. La Lozère a également été placée en vigilance orange à 16H00 par Météo-France. "Une période d'accalmie se produit actuellement avec un déplacement de l'épisode orageux vers le nord est.Toutefois, une reprise de l?activité orageuse est à prévoir pour la fin de soirée avec des cumuls d?eau attendus de 150 mm", indique Météo-France dans son dernier bulletin, soulignant que depuis la nuit dernière 372 mm ont été observés à Sainte-Anastasie et 333 mm à Uzès. De nombreuses écoles ont été fermées et le ramassage scolaire a été anticipé dès 14h00. "L'accalmie enregistrée en début d'après-midi a permis de s'organiser, notamment en terme de transport scolaire et de renvoyer les enfants chez eux, a précisé le directeur de cabinet du préfet, M. Christophe Borgus. Cependant, 150 élèves n?ont pu rentrer chez eux compte tenu des problèmes de transports. Ils sont pris en charge dans des établissements scolaires à Nîmes et Uzès principalement, a précisé la préfecture. Dans le département, dans l'après-midi, neuf ponts et trente-et-une routes étaient coupées, selon la préfecture. Les inondations ont également entraîné l'annulation du match amical entre Nîmes (L2) et l'Olympique Marseille (L1), une rencontre dont les recettes devaient en partie être reversées au profit des sinistrés des intempéries. Le trafic SNCF entre Alès et Nîmes est également interrompu et 4.000 clients d'EDF n'ont plus d'électricité, a indiqué la préfecture, précisant que 70 agents sont mobilisés pour rétablir la situation. Dans certains villages, la confusion a régné. A Clarensac, au bord du Rhony, une impasse a été bloquée mais pas les autres routes pourtant toutes submergées. Et plusieurs voitures qui s'étaient engagées se sont fait surprendre. - Plus d'électricité et plus d'eau - Au total dans la journée, selon le directeur de cabinet du préfet, Christophe Borgus, les 450 pompiers mobilisés sont intervenus 445 fois pour mettre à l'abri la population et ont procédé à 147 sauvetages, dont 50 hélitreuillages par quatre hélicoptères. A Sainte-Anastasie, il a plu "une grande partie de la nuit", a raconté Denise Tixador, une habitante. "Il n'y avait rien quand je suis rentrée hier soir (jeudi). Moi j'habite en hauteur. Mais ce matin en bas, il y a des caves inondées. Et nous n'avons plus d'électricité et même plus d'eau", a-t-elle ajouté. A Aubais, "où c'est tombé comme jamais", a remarqué Philippe Van de Velde, habitant de cette petite commune, on s'est inquiété pour le courrier. "On n'a aucune nouvelle du centre de distribution. Il est située en zone inondable à Sommières", a admis une postière. A Sommières, il y a le Vidourle, passé en alerte orange à 16h15. Les commerçants ont tiré le rideaux. Et Frédéric Michel, patron d'un restaurant, a anticipé. Il a évacué les appareils électriques. "On prend nos précautions. On n'a été plutôt épargné jusque-là. . Mais la répétition fait peur. C'est la 3e crue en 3 semaines", explique-t-il, s'essuyant le front en nage. En Ardèche, les précipitations ont été fortes avec des cumuls de 60 à 120 mm. Le réseau routier a été légèrement affecté avec par exemple un effondrement sur la RD 578 ou quelques coulées de boue. Dans la Drôme, une centaine de clients EDF sont privés d'électricité. Pour cause de terrain impraticable, le match amical entre Evian-Thonon-Gaillard (L1) et Arles-Avignon (L2) prévu dans la soirée à Valence (Drôme) a été annulé. Enfin, dans l'Hérault, la dépression a frôlé jeudi Montpellier mais s'est rapidement évacuée. Plusieurs épisodes orageux ont frappé le sud de la France depuis le début de l'automne. Le premier du 17 au 18 septembre a fait six morts dont quatre dans un camping de Lamalou-les-Bains (Hérault).

