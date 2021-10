Six mois après sa défaite, l'ancien maire de Caen juge la relève

Culture, Tramway... Sans surprise, le député du Calvados n'approuve pas la direction que prend le nouveau maire de la capitale régionale. Ecoutez-le :

« Le maire se perd un peu dans les petites polémiques », a aussi déploré Philippe Duron. Ecoutez-le :

« Il faut faire monter le niveau de compétences de Caen pour jouer à armes égales avec Rouen », a surenchérit le député. « Je rappelle que Rouen a des appuis extrêmement forts : le fondateur de la communauté d'agglomération rouennaise, c'est Laurent Fabius... Ministre ! Le président de la République est né … à Rouen ! Il faut réunir une conférence des territoires au plus vite. Car je ne sais pas quelle sera l'issue de cette discussion mais, si on ne l'engage pas, on est certain de perdre ».

Le député socialiste du Calvados a aussi fait le point sur d'autres dossiers :

LIQN

Dans les cartons depuis des dizaines d'année, la liaison interquartiers nord (LIQN) aurait pour but de désengorger le périphérique de Caen et le pont de Calix. « Dans le contexte du redécoupage territoriale », Philippe Duron doute que le projet voit le jour prochainement. La compétence des routes devrait en effet passer des Départements aux Régions.

SDIS

Les sapeurs-pompiers du Calvados sont en grève illimitée depuis mardi 7 octobre. En cause : la réduction des effectifs votée par le Conseil général. « La sécurité est un sujet important », a souligné Philippe Duron. « Les secours coûtent très chers mais c'est lorsqu'il y a un sinistre qu'on se rend compte de leur utilité ». L'ancien maire de Caen préconise dans ce dossier qu'un médiateur extérieur au Calvados soit nommé. Il craint sans cela « une radicalisation des choses ».

Ikea

Le géant suédois de l'ameublement implanté à Fleury-sur-Orne a obtenu la semaine dernière un accord favorable de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC) pour le développement du site sur lequel il est implanté. La majorité des élus locaux, toutes étiquettes confondues, n'a pas franchement accueilli la nouvelle avec joie, estimant l'offre commerciale existante déjà suffisante. « C'est un dossier qui a été mal traité et qui va coûter cher au commerce caennais », a estimé Philippe Duron. Selon lui, l'absence physique de Joël Bruneau lors de la CNAC à Paris a cruellement manqué.

Vidéosurveillance

La municipalité a annoncé l’implantation en 2015 de plusieurs dizaines de caméras de vidéosurveillance. L'ancien maire de Caen n'est pas contre. Mais « la généralisation ne se justifie pas » selon lui. Avec cette mesure, « Joël Bruneau fait plaisir à son électorat » ironise Philippe Duron avant d'ajouter : « Réduire le nombre de travailleurs sociaux n'est pas une bonne chose ».

Finances

L'équipe en place a fustigé à son arrivée la gestion de l'ancienne municipalité. Serein, Philippe Duron attend le rapport définitif de la Chambre régionale des comptes, "d'ici trois à quatre semaines".