Rouen : 3,6kg de cannabis et 3 000€ cachés sous son lit

Mercredi 8 octobre, police secours est en patrouille lorsqu'elle remarque un individu en train de pousser une Mercedes sur une bretelle de la Sud III à Petit-Quevilly aux alentours de 3h20 du matin.

A la vue des policiers, l'individu lâche le véhicule qui part en arrière, prend la fuite en jetant un sachet plastique. Le véhicule parvient à être stoppé par un policier qui découvre 35g de résine de cannabis à l'intérieur de celui-ci.

L'homme, né en novembre 1990 et demeurant à Saint-Etienne-du-Rouvray est interpellé et placé en garde à vue par le quart judiciaire. Les policiers perquisitionnent alors le domicile du jeune avec un chien et un maître chien. Ils découvrent dans une valise placé sous le lit de l'individu cinq blocs de résine de cannabis ainsi que 3 000€ d'argent en espèces.

C'est le brigade des stups qui a repris l'affaire. Le jeune homme sera déféré cet après-midi en comparution immédiate.