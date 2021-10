Maison Déco : les conseils pour aménager son petit chez soi

Des architectes d’intérieur peuvent vous conseiller. Anissa B., designer à Dali Rénovation, situé à Petit-Quevilly, évoque quelques astuces sur lesquelles les Hauts-Normands peuvent s’appuyer.

Tout d’abord, il est possible et souhaitable d’optimiser l’espace. Un meuble TV ne doit pas avoir une vocation unique : “J’aurais tendance à camoufler la télévision plutôt que de la mettre en évidence. On peut imaginer une console qui fasse office de bibliothèque, de rangement,avec une paroi coulissante qui dissimule une télévision”, explique la designer. Ainsi, l’habitant dispose d’une bibliothèque le jour, qui se transforme en espace multimédias le soir venu. “Le mobilier peut avoir plusieurs fonctions”, résume Anissa B.



Ensuite, certains espaces peuvent être redynamisés. “Il y a toujours un mur plus sombre que les autres et qui ne reçoit aucune ou très peu de lumière, explique l’architecte d’intérieur. Cela donne une zone grisonnante dans laquelle l’habitant, inconsciemment, n’ira plus.”

Pour remédier à cet espace abandonné, Anissa B. conseille de travailler sur les couleurs. “Dans une région comme la Normandie, il faut chercher des couleurs qui amènent le soleil dans les appartements.” Et la couleur tendance du moment, c’est le... jaune moutarde !

“Le kaki marche aussi. Aujourd’hui, même Ikea propose des cuisines laquées couleur moutarde.” Rajoutez une console en métal sur laquelle trône un ordinateur portable, et l’ancienne zone paria devient privilégiée !