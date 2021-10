Travaux imminents sous les quais haut rive gauche à Rouen

Cette tranchée ferroviaire, située entre le pont Mathilde et le pont Guillaume le Conquérant et datant des années 1950, présente des signes de vieillissement : fissures et infiltration au niveau des poutres qui soutiennent la chaussée ou les trottoirs se multiplient.

Les travaux de renforcement menés dans les années 1970 à renouveler. Le premier chantier consistera à traiter les fissures au niveau des poutres et à rendre son étanchéité à la travée. Des études parallèles sont menées pour anticiper des travaux plus importants dans les années à venir.

Aucune date de début des travaux ne filtre pour le moment.