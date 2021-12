1er festival ROCK in CLUB en Basse-Normandie

Le portail de la musique en Basse-Normandie ZIKOUEST organise la 1ère édition du festival Rock In Club dimanche (veille de férié) à la discothèque Le Milton à Baudre, à 2 min de St Lô.

Un dispositif unique pour cette soirée exceptionelle avec 2 scènes, 10 concerts et 4 Dj's.

La programmation se compose de groupes régionaux, qui font parties de l'écurie ZIKOUEST comme La Tchoucrav, Goodbye Joe, Anémie, Blackub, Vicious Sunglasses, Goodbye Horse, ON-X, Hygiaphone et Avatar. Entrée gratuite de 22h à 23h toutes les infos sur http://www.zikouest.com/ le portail de la musique en Basse-Normandie et vos invitations à gagner toute la semaine sur Tendance Ouest.