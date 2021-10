Rouen : top départ pour le salon Maison Déco

Dès aujourd'hui et jusqu'au lundi 13 octobre, c’est l’occasion de piocher des idées ou des conseils pour votre maison. “300 exposants répartis dans 3 halls seront présents pour répondre aux questions Habitat Décoration Immobilier”, expliquent les organisateurs. 32 000 visiteurs sont attendus sur ces quatre jours pour découvrir les cinq thématiques : habitat, décoration, immobilier, maison en bois, nature et jardin et enfin métiers d’art.



À ne pas manquer...



- Le présentateur de la “Maison France 5” Stéphane Thébaut sera présent pour la première fois à Rouen toute la journée du dimanche. Il proposera ses conseils experts autour d’une table ronde le dimanche 12 octobre. Un événement à ne pas rater.



- Un espace ateliers “couture” sur le stand 100 dans le hall 2. Sandrine proposera des ateliers couture ouverts aux enfants de 6 à 14 ans et leur apprendra les bases de la couture. Les enfants apprendront à créer un patron, choisir les tissus et matériaux et coudre à la main et à la machine. Les ateliers auront lieu le samedi et le dimanche de 11 h à 12 h 30 et le vendredi et le lundi de 17 h à 18 h 30.



- Un atelier “conseils décor” sur le stand 801bis dans le hall 2. Deux architectes d’intérieur recevront les visiteurs gratuitement sur leur stand pour les aider à concrétiser leurs projets d’aménagement et de déco. Présentez-vous sur le stand MH Déco muni de vos plans, photos et projets afin d’obtenir des conseils.



- Tapis Nee Création vous attend sur le stand 401-501 dans le hall 2. Vous y trouverez une large gamme de tapis, noués à la main, tuftés, rectangulaires, ronds, carrés etc. Nee Création dessine tous ses tapis sur-mesure.