Montpellier (AFP). Intempéries: quatre départements toujours en alerte orange

Quatre départements du sud de la France, l'Ardèche, la Drôme, le Gard et l'Hérault, étaient toujours placés en alerte orange vendredi vers 02h30 même si la situation sur place était calme. "C?est très, très calme, nous n?avons eu aucune intervention liée aux intempéries", a-t-on assuré au Codis de l?Hérault. "On surveille la météo en direct : il y a eu un premier passage pluvieux, mais ce n?est pas resté +scotché+", a-t-on ajouté. Selon le Codis du Gard, un épisode pluvieux a traversé le département vers 02h00 mais n'a généré aucune intervention. "Les orages sont passés, il est tombé ce qui devait tomber, mais cela n?a pas généré d?intervention significative de notre part", a-t-on précisé. Si dans la Drôme, rien de particulier n'a été noté car "il ne pleut pas" selon un officier du Codis 26, cinq interventions ont eu lieu en Ardèche, "pour de petites inondations notamment une toiture à bâcher en raison de travaux". "Il n'y a pas d'évacuation, pas de victime, c'est somme toute classique. Il n'y a pas d'eau qui monte, juste de l'eau qui tombe du ciel et on gère", a-t-on indiqué auprès du Codis du département. L'Ardèche, le Gard et l'Hérault ont été placés en vigilance orange aux pluies et aux inondations, la Drôme en alerte orange aux orages. Le Lez, dans l'Hérault, est en outre placé en vigilance pour les crues, précise Météo-France. Ces alertes sont valables jusqu'à samedi 11H00 "au plus tôt". "A Grabels, les écoles seront fermées () En plus, je vais utiliser notre système de télé alarme. Il prévient 2 à 3.000 personnes s?il faut éloigner les véhicules ou se mettre à l?abri", a déclaré à l'AFP le maire de Grabels (Hérault) René Revol, dont la commune a déjà été inondée en début de semaine. "On nous a annoncé des précipitations limitées pour cette nuit mais un épisode plus important à partir de vendredi", a poursuivi l'édile, jugeant que "ces épisodes avaient resserré les liens dans le village, soudé les gens". Dans ce département, le maire de Juvignac, une commune elle aussi inondée au début de la semaine, a également tenté de limiter les dégâts: "On est allé voir directement tous les habitants qui avaient été touchés deux fois par les inondations pour les informer de cette nouvelle alerte, pour qu?ils se mettent à l?abri et éloignent leur voiture", a dit à l'AFP Jean-Luc Savy. -"Tous mobilisés"- Plusieurs épisodes orageux ont en effet déjà frappé le sud de la France depuis le début de l'automne, faisant en particulier quatre morts dans un camping de Lamalou-les-Bains, dans l'Hérault, dans la nuit du 17 au 18 septembre. Au cours de cette nuit, deux septuagénaires avaient également été tués dans l'Aveyron et dans le Gard. Fin septembre, Montpellier et plusieurs dizaines de communes avoisinantes avaient subi une inondation majeure, entraînant la prise en charge de 4.000 "naufragés". Cette semaine encore, des trombes d'eau sont tombées sur l'Hérault dans la nuit de lundi à mardi, occasionnant des dégâts importants. "On est tous mobilisés et tous sensibilisés à cet épisode-là", a-t-on dit jeudi à la préfecture de l'Hérault. Dans un communiqué, la préfecture a également annoncé que les transports scolaires seraient suspendus vendredi dans plusieurs secteurs du département. Dans un bilan publié mercredi -et qui ne prend pas en compte le dernier épisode orageux qui a frappé l'Hérault en début de semaine-, l'Association française de l'assurance avait estimé à 320 millions d'euros le coût des intempéries pour les assureurs depuis le début de l'automne. Jeudi, Météo-France a mis en garde contre un "épisode pluvio-orageux actif nécessitant un suivi particulier du fait de son intensité et de la persistance sur plusieurs jours de précipitations abondantes". "Ces pluies persisteront en cours de journée de vendredi. L'intensité des pluies devrait lentement s'atténuer samedi en matinée. Une reprise des précipitations intenses pourrait se produire à partir de la nuit de samedi à dimanche", prévient Météo France.

