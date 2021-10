Rouen, capitale de la Normandie : "une évidence" pour le maire Yvon Robert

Rouen, capitale de la future Normandie réunifiée : "Une évidence" selon Yvon Robert. "Il n'y a même pas de débat", selon lui. Yvon Robert est catégorique : la future Normandie aura pour siège central Rouen. Mais l'élu socialiste appelle de ses voeux un "réseau" entre Caen, Rouen et le Havre pour le développement égal de toutes les grandes villes de cette future région.

Ecoutez le :





Yvon Robert sur la Normandie réunifiée. Impossible de lire le son.

Le maire de Rouen devra rencontrer les maires de Caen, Joël Bruneau, et du Havre, Edouard Philippe, tous deux à droite et avec qui la discussion s'annonce longue et animée.