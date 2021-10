34 personnes honorées à Caen pour leur bravoure

Parmi eux, se trouvaient notamment Hugo Perrelle et Justin Lechesne, 16 ans, qui en août 2013 ont sauvé une femme de la noyade. "Nous ne sommes pas secrouristes, mais nous avions retenu quelques exercices appris au collège et nous avons donc sorti cette femme de l'eau, avant le l'allonger sur le côté et appeler les secours", expliquent-ils simplement.

Parmi les autres personnes décorées, figure également Anaïs Méresse, résidente d'Hérouville. Vice-présidente déparementale de l'Union Nationale Des Sauveteurs Secouristes elle a été honorée pour son engagements, avec ses 70 collègues, dans le dispositif mis en place en mars 2013 suite à la tempête de neige qui a frappé la région.